بعد رباعية المقاولون.. خالد طلعت يعلق على أداء الأهلي مع كولر

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على فوز النادي الاهلي علي المقاولون العرب برباعية مقابل هدف نفس نتيجه مباراة الاهلي والزمالك السابقة .

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي تويتر "واضح جدا ان مارسيل كولر خلاص عدى مرحلة (الثلاثيات) .. ودخل في مرحلة (الرباعيات)".

وتابع "‏كده رسمي بقى فيه رباعيات الخيام .. ورباعيات صلاح جاهين .. ورباعيات مارسيل كولر".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة.