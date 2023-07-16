سفير مصر في إثيوبيا: السوق الإفريقية تضم مليارا و400 مليون نسمة

قال الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، إن مصر خلال نوفمبر الماضي عقدت في شرم الشيخ القمة 27 للمناخ، وفي سبتمبر المقبل تستضيف كينيا قمة مهمة مبنية على الأولويات التي تم تحديدها في قمة شرم الشيخ.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من نيروبي، أن المناقشات في الدورة الخامسة لقمة منتصف المدة للاتحاد الإفريقي، تناولت قضية الاندماج الإقليمي، وعلى رأس تلك أولويات اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتم التوقيع على الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.

400 مليون نسمة

ولفت إلى أن السوق الإفريقية تضم مليار و400 مليون نسمة، وهي سوق كبيرة وواعدة، ونسبة الشباب بين سكان القارة كبيرة جدا، وهي اتفاقية لها مستقبل، وتم التوقيع على عدد من البروتوكولات الفترة الماضية خاصة بهذه الاتفاقية.

ولفت إلى أنه لا بد من وجود ربط للأسواق، ومن ضمن البروتوكولات التي تم اعتمادها في اتفاقية التجارة الحرة هو بروتوكول الاستثمار.