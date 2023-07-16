عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر في إثيوبيا: السوق الإفريقية تضم مليارا و400 مليون نسمة

الدكتور محمد جاد
الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا

قال الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، إن مصر خلال نوفمبر الماضي عقدت في شرم الشيخ القمة 27 للمناخ، وفي سبتمبر المقبل تستضيف كينيا قمة مهمة مبنية على الأولويات التي تم تحديدها في قمة شرم الشيخ.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من نيروبي، أن المناقشات في الدورة الخامسة لقمة منتصف المدة للاتحاد الإفريقي، تناولت قضية الاندماج الإقليمي، وعلى رأس تلك أولويات اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتم التوقيع على الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019.

400 مليون نسمة

ولفت إلى أن السوق الإفريقية تضم مليار و400 مليون نسمة، وهي سوق كبيرة وواعدة، ونسبة الشباب بين سكان القارة كبيرة جدا، وهي اتفاقية لها مستقبل، وتم التوقيع على عدد من البروتوكولات الفترة الماضية خاصة بهذه الاتفاقية.

ولفت إلى أنه لا بد من وجود ربط للأسواق، ومن ضمن البروتوكولات التي تم اعتمادها في اتفاقية التجارة الحرة هو بروتوكول الاستثمار.

اتفاقية التجارة الحرة القارية اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة إكسترا نيوز التجارة الحرة الدكتور محمد جاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

ترشيحاتنا

العلبة بـ دولارين..تقلبات شديدة في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بأمزجة المصريين

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزهر العالمي: الإسلام يراعى الأمور النفسية للناس .. والقرآن يوصى يالمعاملة الطيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ