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رئيس التحرير
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برلمان

«مصر أكتوبر» يشيد بمشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتى عقدت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي، جاءت في إطار الجهود التنموية التي قام بها الرئيس السيسي داخل القارة السمراء، لافتة أن القمة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل التجاري بين دول القارة.

الانخراط النشط لمصر في القارة السمراء

 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات لها، أن المشاركة في أعمال القمة جاءت بناء على الانخراط النشط لمصر في القارة السمراء، فضلا عن الدور الفاعل والمحوري  الذي لعبته مصر عند رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" لمدة عامين، وكذلك ريادة مصر لجهود التنمية والإعمار بالقارة، مؤكدة أن القمة تبحث إنشاء سوق إفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة وكذلك تبادل المهارات فيما بين دول القارة، بالإضافة إلى دراسة تمويل أجندة 2063 للإتحاد الإفريقى والتركيز على التعافي الاقتصادي للقارة الأفريقية لمواجهة التحديات

 

وأشارت مديح، إلى أن القمة تعقد في توقيت مهم حيث يبذل فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الأزمات الحالية، مشيدة  بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة بضرورة تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية من أجل إيجاد حلول لمعالجة أزمة الديون المتراكمة من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون عن طريق الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.


وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة بالقارة السمراء تتفق مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063 ولاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين الشباب  باعتبارهم العمود الفقري والركيزة الأساسية لمستقبل القارة الأفريقية، وكذلك دعم التحول الرقمي وإزالة كافة التحديات التي تواجه غنلية التكامل التجاري، فضلا عن تعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية عن طريق البحث عن حلول جادة لمواجهتهها، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الدول الأفريقية بتعزيز الخطط الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة والتجارة البينية.

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