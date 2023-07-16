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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: فخور بأداء اللاعبين أمام المقاولون.. وسياسة التدوير حققت أهدافها

صدى البلد

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري.

وقال المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «فخور جدًّا باللاعبين الذين شاركوا اليوم أمام المقاولون والأداء المثالي الذي قدموه، وسعيد بالمستوى الذي قدمه طاهر محمد طاهر الذي نجح في التسجيل وظهر بصورة رائعة مع باقي زملائه في الفريق».

وشدد كولر على أنه لا يوجد لاعب أساسي أو بديل بالنسبة إليه، وأن جميع اللاعبين الذين شاركوا اليوم سبق أن حصلوا على فرصة في مباريات سابقة ولا يوجد لاعب في القائمة لم يشارك، لافتًا إلى أن تعريف اللاعب الأساسي بالنسبة إليه هو الذي يشارك وقت المباراة فقط، وأنه حرص على اتباع سياسة التدوير والتي حققت أهدافها وحافظت على اللاعبين.

وأوضح المدير الفني أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بعدم ارتكاب أخطاء تتسبب في كرات عرضية على الفريق بسبب أطوال لاعبي المقاولون، كما طالب اللاعبين باستغلال الفرص في الشق الهجومي. وأشار كولر إلى أن لاعبي الفريق في حاجة شديدة للحصول على راحة تامة.

واختتم تصريحاته بأنه دائمًا ما يعقد جلسات مع اللاعبين وقد تشهد قسوة بعض الشيء في الحديث مع بعضهم لتقديم أقصى جهد وتطوير المستوى، وأنه يدرك أن هذا التطور قد يحتاج إلى الوقت ولكن اللاعب أمامه الفرصة والرغبة لتنفيذ تعليماته كمدرب.

مارسيل كولر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب ملعب المقاولون لبطولة الدوري

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