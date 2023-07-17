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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملة المصرية

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي حيث تخطي 40 جنيها بعد ثبات لأكثر من شهر عند 39 جنيه لسعر البيع.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في أهم البنوك العاملة في مصر.


سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.53جنيه


سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:40.43 جنيه
سعر البيع : 40.68 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك الأهلي

سعر الشراء:40.36 جنيه
سعر البيع : 40.53 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في بنك مصر

سعر الشراء:40.25جنيه
سعر البيع : 40.55 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:40.38جنيه
سعر البيع : 40.68 جنيه

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه

سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.64جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:40.26 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه


سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك   HSBC

سعر الشراء:40.06 جنيه
سعر البيع : 40.52جنيه

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين مسجلا 40.43 جنيه.

 

الجنيه الاسترليني البنك المركزي البنك الاهلي بنك مصر اليوم الأثنين

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