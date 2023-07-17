أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملة المصرية

ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي حيث تخطي 40 جنيها بعد ثبات لأكثر من شهر عند 39 جنيه لسعر البيع.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 في أهم البنوك العاملة في مصر.
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.53جنيه
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:40.43 جنيه
سعر البيع : 40.68 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك الأهلي
سعر الشراء:40.36 جنيه
سعر البيع : 40.53 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في بنك مصر
سعر الشراء:40.25جنيه
سعر البيع : 40.55 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء:40.38جنيه
سعر البيع : 40.68 جنيه
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه
سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.64جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:40.26 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك HSBC
سعر الشراء:40.06 جنيه
سعر البيع : 40.52جنيه
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:40.38 جنيه
سعر البيع : 40.68جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني في مصر
يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلي سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين مسجلا 40.43 جنيه.