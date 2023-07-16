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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس محمد سالم متابع مشروعات مجلس الوزراء، المهندس محمد محي من دار الهندسة.

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وتناول الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة، حيث تم نهو 634 مشروع من إجمالي 876  وجاري العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية تخطت ال 91% ، حيث تم نهو الأعمال بنسبة 100% في قطاعات التربية والتعليم، الإسعاف، الكباري، نقاط الشرطة ومكاتب البريد، في حين تتراوح نسب التنفيذ في أغلب القطاعات ما بين 90 إلى 99 %.

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كما تناول الاجتماع الاستعدادات التي قامت بها المحافظة للمرحلة الثانية والتي سيتم تنفيذها داخل مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور، حيث تم إعداد ملف خاص بالمشروعات المقترح تنفيذها في كل مركز إلى جانب البدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي.

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يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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الاستعدادات التمكين الاقتصادي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيس الريف المصري الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي

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