عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة قطع حديدية من أحد كباري المشاة في الوايلي

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهما بسرقة قطع حديدية من أحد كباري المشاة في الوايلي.

كسر بخاطري.. قمر أمام محكمة الأسرة: جوزي بيقولي يا غوريلا بسبب شعري

حبس شاب 4 أيام لتعديه على شقيقته في منشأة ناصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان  بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأقرا بإرتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وإرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.


وكانت، حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
 

الوايلي شرطة الوايلي شرطة الحدائق قسم شرطة الوايلى كباري المشاة مديرية امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

موضوعات متعلقة

حبس شاب 4 أيام لتعديه على شقيقته في منشأة ناصر

تأجيل محاكمة متهمين بقتل عراقي في مصر الجديدة لجلسة 20 أغسطس

الزمالك الضعيف| عمرو أديب : الفريق بيقع وإكرام الميت دفنه.. مرتضى منصور : الجن الأحمر هو السبب

الحبس عامين لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس

السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

لقمة فرامل قطار.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية

موتها عشان طلعت بدون إذنه.. قرار من النيابة بشأن متهم بضرب طفلة

ترشيحاتنا

القبة الحرارية| الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

من أنهى حياة عبد الله.. أحزان في كفر الشيخ بسبب طالب جامعي| القصة الكاملة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الأمم المتحدة تكشف مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء التعاقد مع حلمي طولان

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ