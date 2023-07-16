للتهنئة.. وزير شئون المجالس النيابية يلتقي رئيس محكمة النقض والقضاء الأعلى

توجه اليوم المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، لدار القضاء العالي، لتهنئة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على ثقة القيادة السياسية.

وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام ولايته الجديدة، لرفعة القضاء وسموه، وأن يسدد الله خطاه لإرساء مبادئ العدل والعدالة الناجزة وأعمال تقاليد القضاء وسيادة القانون ، لتحقيق مزيد من الرفعة للقضاء المصري على المستويين الوطني والعربي، والذي تأتي محكمة النقض على رأس مؤسساته، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف.