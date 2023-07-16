مواطن يشكو قسوة بناته: وحدة قالتي يوم ما تموت هعمل فرحي

اشتكى مواطن يدعى رأفت قسوة زوجته وأولاده، ، معقبا:" كلهم شتمونى، والبنت الكبيرة قالتلى يوم ما تموت هعمل فرحى".

وأوضح رأفت خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه تعرض للإهانة من ابنته الصغيرة ، بعدما مازحها قائلا:" أنتى متعبة اكتر من امك".

جميعهم هجرنى



وأضاف رأفت قائلا:" متجوز من 28 سنة وعندى بنتين، وولد، جميعهم هجرنى بعدما ضحيت بكل ما أملك ولم أحرمهم من شئ مطلقا".



وتابع رأفت قائلا:" بحب زوجتى وبناتى جدا، لدرجة أنى قولت لبنتى الكبيرة عاوز أحضر فرحك وأموت ومش عاوز حاجة تانى".