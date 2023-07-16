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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليابان في جدة

صدى البلد

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، في جدة.

وفي وقت سابق اليوم، عند وصوله المملكة، قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إن طوكيو ملتزمة بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأكد كيشيدا، أن الشركات اليابانية تعمل على توسيع مشاريعها في السعودية، مشيفا، أن طوكيو سنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة.

وتابع، زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، باعتبارها شريك استراتيجي مهم لليابان.

كما قال رئيس وزراء اليابان، إن طوكيو تحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.

وأشار كيشيدا إلى أن اليابان ستدعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام يابانية، عن قيام رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بزيارة دولة إلى السعودية والإمارات وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو. حيث أن الهدف من الزيارة بحث أسواق الطاقة وتقديم تقنيات يابانية للانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

السعودية الشركات اليابانية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني محمد بن سلمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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