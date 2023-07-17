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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجواء صيفية مبهجة وحفلات فنية بمهرجان العلمين الجديدة .. تقرير

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

استعرضت موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" نهى درويش، آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ولقطات منه، حيث بدأ المهرجان منذ يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 من أغسطس المقبل.

وقالت درويش إن احتفالات مهرجان العالمين بدأت منذ 4 أيام وفي اليوم الأول أقيمت فعاليات مباراة التيك بول، بينما شهد اليوم الثاني إقامة مباراة شاطئية بين أبناء الجيل الذهبي لكرة القدم منهم: حسام غالي، جدو، سيد معوض، حسام حسن.

ديسكو مصر

وتابعت أن اليوم الثالث شهد حفلة بـ"ديسكو مصر" بالعلمين الجديدة، لافتة إلى استمرار الحفلات، وانتظار العديد من الجماهير لحفل تامر حسني، وهي بداية الحفلات الفنية والموسيقية، وأيضا حفل راغب علامة ونانسي عجرم.

واستكملت بأن كل يوم من الصباح يوجد العديد من الأنشطة الشاطئية، مثل التنس والتجديف ومسابقة "الجيت سكي"، فضلا عن العديد من الحفلات الفنية، بهذه المدينة التي تعد من مدن الجيل الرابع، متكاملة الخدمات.

التيك بول الجيل الرابع الجيل الذهبي العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية

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