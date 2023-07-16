محتفظ بشكله..الآثار تكشف حقيقة سقوط أحجار من الهرم المنحني

قال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الهرم المنحني يعد البداية لأول هرم كامل، ولكنه غير مستوي، متابعا: قاعدة الهرم خلال البناء كانت كبيرة، ولذلك حدث له الإنحناء.

أضاف "أيمن عشماوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن بجانبه أول هرم كامل، وهو هرم الملك سنفرو بدهشور، متابعا: انتشر أقاويل عن سقوط جزء من الكساء الخارجي للهرم، وليس من احجاره.

أكمل: تلك الاقاويل ليست حقيقة، والهرم المنحني يعتبر اكثر هرم محتفظ بالكساء الخارجي الأملس، وشكله الخارجي، متابعا:" هناك جزء منهار بالهرم، ولكنه ليس بجديد، هو متواجد في جسم الهرم منذ آلاف السنوات.

وأكد على أنه الهرم متكامل ولم يتساقط منه أي أحجار، والكساء الخارجي للهرم ثابت للغاية، وقوي بشكل واضح، مشددا على أن جسم الهرم لم يتغير من عشرات السنوات.