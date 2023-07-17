القيامة المؤجلة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (القيامة المؤجلة أو أهلاً بقدوم الكارثة)، تأليف ورسوم: داريو فو، ترجمة: د. ايليا قجميني.

المسرحية مشهد كارثي قد يحدث في أي مدينة بالعالم، وهي مجموعة هائلة من الخواطر والتداعيات تدور في معظمها حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية، كما أنها صورة قاتمة عن مستقبل الكرة الأرضية في خضم الكوارث الطبيعية التي يسهم الإنسان بحدوث معظمها. أبدع رجل المسرح داريو فو في المزج بين فني المسرح والخاطرة، غير أن الخاتمة والمحصلة الحقيقية، الدينونة أو القيامة، آتية عاجلاً أم آجلاً على الرغم من رفضنا الكلي لرؤيتها، إذا كانت الإنسانية مستمرة في سباقها التدميري الأعمى للبيئة والطبيعة، ولا تريد العودة إلى رشدها، فستقود نفسها بيدها نحو النهاية.

كتاب (القيامة المؤجلة أو أهلاً بقدوم الكارثة)، تأليف ورسوم: داريو فو، ترجمة: د. ايليا قجميني، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.