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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ كرة التنس| خالد الغندور يبرز مهاراته الرياضية.. شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر الإعلامي خالد الغندور، فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر خالد الغندور وهو يبرز مهاراته الكروية، أثناء لعبه بكرة التنس، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث، والجهاز المعاون لي من أفضل الأجهزة في الدوري المصري كله، وأنا بأتكلم باسم الجهاز الفني كله ".
وأضاف أوسوريو:" أتواجد في مصر منذ  90 يوم، وتعلمت الكثير من العادات والتقاليد سعيد من اللاعبين ، وراض عنهم بصفة عامة ".
وتابع قائلا :" هناك لاعبين مؤثرين أكثر  من غيرهم مثل دونجا ولكن الجماهير تحب لاعبين آخرين مثل شيكابالا وزيزو ، يتواجد لاعبون مهمون للملعب ولاعبون مهمون للنتائج مثل زيزو الذي كان قريبا من حصد لقب هداف الدوري".
وأضاف أوسوريو قائلا" أكثر مركزين مهمين في طريقة اللعب التي أعتمد عليها هي حارس المرمي ومركز المساك ، وعندما توليت المسؤولية طالبوني بتواجحد 5 أفراد معه في الجهاز الفني ولكنه جاء بفرد واحد وباقي أفراد الجهاز مصريين لأنهم أكثر دراية بالكرة المصرية ، مدحت عبد الهادي  وأحمد مجدي وعبد المنصف وعلاء رجب وعبد الواحد السيد مهمين جدا وأكثر دراية مني  بالكرة المصرية ، و من فضلكم ساندوا الموهبة المصرية"..

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