جوجل يحتفل بـ أسماء حمزة أول ملحنة سودانية

احتفل جوجل، بـ أسماء حمزة، أول عازفة عود سودانية، وذلك بوضع صورة كاريكاتورية لها في الصفحة الرئيسية.

وتعد أسماء حمزة، أول ملحنة وعازفة عود سودانية وتعد من أوائل النساء اللائي اقتحمن مجال العزف والتلحين على مستوى أفريقيا و الوطن العربي، في زمن كان هذا المجال حكراً على الرجال، لُقّبت بعاشقة الست أم كلثوم و أميرة العود.



ولدت في حلفاية الملوك في السودان في عام 1936، وهي وحيدة والديها ولها كذلك بنت واحدة اسمها (وفاق)، ولها حفيدتين. كانت تتمنى أن تكون طبيبة أو مغنية ولكن ولدت بمرض في حبالها الصوتية منعها من أن تكون مغنية وساعدها والدها في أن اشترى لها عود لتعزف به بعد أن سمعها تصدر صفيراً جميلاً. تأثرت بالفنانيين المصريين، كوكبة الشرق أم كلثوم و محمد عبد الوهاب و عبد الحليم حافظ و شادية. ومن الذين تتلمذوا على يديها الموسيقار والعازف السوداني الشهير بشير عباس.

بدأت رحلتها مع عزف العود عام 1948 وأول أغنية قامت بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه في عام 1956، بدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 1982، وأول عمل اشتهرت به كملحنة هو تلحينها لأغنية الزمن الطيب للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن وكان ذلك عام 1983، وتلحينها لملحمة عَزة وعِزة.