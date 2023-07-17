بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

تصدرت قصة حب بسمة سعيد وزوجها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد فوزهما بواحدة من المسابقات عبر الإنترنت، التي تمنح الفائزين فرصة السفر إلى مدينة ساحلية في مصر لعدة أيام والبقاء في فندق.

ولكن هذه القصة ليست مجرد قصة فوز في مسابقة، بل هي قصة حب غريبة ومليئة بالتحديات والصعاب التي تمكن الزوجين من تحقيق أحلامهما وتجاوز العقبات.

فقد تعرض زوج بسمة سعيد لنزيف في المخ عندما كان يعمل في السعودية، مما تسبب في إصابته بإعاقة، وتركته خطيبته في ذلك الوقت. وبعد ذلك، تعرضت بسمة لمشاكل صحية خلال حملها، وفقدت طفلها في البطن، وأصيبت بشلل نصفي وارتفاع في ضغط المخ، مما أدى إلى طلاق زوجها لها.

قصة حب بدأت في المستشفى

ومع الوقت، تعرفا على بعضهما في المستشفى، حيث كانا يعالجان، وتقربا من بعضهما البعض، ولما تحسّنت حالة بسمة قليلاً، تزوجا بعد أربع سنوات من الصداقة.

وعلى الرغم من صعوبات الحياة التي واجهاها، إلا أن الزوجين استطاعا الصمود والتحدي، ورزقهما الله بطفلة جميلة اسمها "روفيدة"، والتي يعتبرها الزوج بنته، ويستعدان للاحتفال بعيد زواجهما في يوم 25 يوليو الجاري.

وكتب أحد المتابعين: “تعكس هذه القصة الحب الحقيقي وقوة الإرادة، وأن الحياة تحمل في طياتها الكثير من التحديات والصعاب، ولكن الإيمان والصبر والتفاؤل هي المفتاح لتجاوزها”.