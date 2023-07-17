عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

قصة حب بسمة وسعيد
قصة حب بسمة وسعيد

تصدرت قصة حب بسمة سعيد وزوجها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد فوزهما بواحدة من المسابقات عبر الإنترنت، التي تمنح الفائزين فرصة السفر إلى مدينة ساحلية في مصر لعدة أيام والبقاء في فندق.

ولكن هذه القصة ليست مجرد قصة فوز في مسابقة، بل هي قصة حب غريبة ومليئة بالتحديات والصعاب التي تمكن الزوجين من تحقيق أحلامهما وتجاوز العقبات.

txt

في ذكريات الحياة.. قصة حب عمر الشريف وفاتن حمامة وعلاقته بأحمد رمزي

txt

قصة حب وقبلات.. رئيس بلدية في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح |شاهد

فقد تعرض زوج بسمة سعيد لنزيف في المخ عندما كان يعمل في السعودية، مما تسبب في إصابته بإعاقة، وتركته خطيبته في ذلك الوقت. وبعد ذلك، تعرضت بسمة لمشاكل صحية خلال حملها، وفقدت طفلها في البطن، وأصيبت بشلل نصفي وارتفاع في ضغط المخ، مما أدى إلى طلاق زوجها لها.

قصة حب بدأت في المستشفى

ومع الوقت، تعرفا على بعضهما في المستشفى، حيث كانا يعالجان، وتقربا من بعضهما البعض، ولما تحسّنت حالة بسمة قليلاً، تزوجا بعد أربع سنوات من الصداقة.

وعلى الرغم من صعوبات الحياة التي واجهاها، إلا أن الزوجين استطاعا الصمود والتحدي، ورزقهما الله بطفلة جميلة اسمها "روفيدة"، والتي يعتبرها الزوج بنته، ويستعدان للاحتفال بعيد زواجهما في يوم 25 يوليو الجاري.

وكتب أحد المتابعين: “تعكس هذه القصة الحب الحقيقي وقوة الإرادة، وأن الحياة تحمل في طياتها الكثير من التحديات والصعاب، ولكن الإيمان والصبر والتفاؤل هي المفتاح لتجاوزها”.

أغرب قصة حب بسمة وسعيد شلل نصفي نزيف في المخ قصة حب في المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

حوافز ضريبية وتعديل هذه التشريعات.. 6 هدايا حكومية للمستثمرين بالمناطق المركزية

السكة الحديدية لم تُدمر.. تفاصيل جديدة بشأن حادث انفجار جسر القرم

السجن المؤبد عقوبة اقتحام دور العبادة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في القانون

متى ستكون غرة محرم وبداية العام الهجري 1445

سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ