بعد مقتل اثنين.. أول تعليق من أوكرانيا على حادثة جسر القرم

علقت المخابرات الأوكرانية على انفجار جسر القرم، مؤكدة أنه بناء لا قيمة له.

فيما ذكر الجيش الأوكراني أن حادثة انفجار جسر القرم اليوم الاثنين قد تكون استفزازًا من موسكو.

من جانبه، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية إن شخصين قتلا في حالة طوارئ على جسر شبه جزيرة القرم.

وكتب فياتشيسلاف جلادكوف حاكم المنطقة إن أبًا وأمًا قتلا جراء حالة الطوارئ على جسر شبه جزيرة القرم، فيما أصيبت ابنتهما.

وكانت السلطات الروسية أعلنت، اليوم الإثنين، وقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم، بسبب حادث طارئ.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه سمع دوي انفجارات قرب جسر شبه جزيرة القرم.