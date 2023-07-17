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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قتلى ومصابون| فيديو جديد لـ انهيار عقار سكني بالبحيرة

انهيار عقار
انهيار عقار

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو جديدة بعنوان " قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد بالبحيرة".

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انتشال ثالث ضحايا انهيار عقار رشيد بالبحيرة من تحت الأنقاض

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8 إصابات.. إنهيار عقار سكاني في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة|فيديو

وجاء في التقرير أن هناك قصة حزينة، في مدينة رشيد، وأن هناك مبنى انهار وبداخله بعض الأسر، وهناك حالات وفاة وإصابات.

وقال أحد المواطنين، إنه تم إخلاء المنازل المجاورة لـ المبنى المنهار، حتى لا تقع أثناء البحث عن المفقودين من العقار.

وفي نفس السياق قالت سيدة أن السبب في انهيار العقار، هو عمليات بناء كانت تتم في العقار، وأن هذا المبنى كان قديما ولا يتحمل عمليات البناء.

ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى 13 مصابًا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وحالتي وفاة، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى رشيد العام.

 

البحيرة قتلى مدينة رشيد انهيار عقار محافظة البحيرة

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