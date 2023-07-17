الطب البيطري ينفذ برنامجًا تدريبيًّا للطلاب في العريش

تنفذ مديرية الطب البيطرى محافظة شمال سيناء، برنامج التدريب الميدانى ( الصيفى ) لعام ٢٠٢٣ ، وذلك للطلاب الناجحين من كلية الطب البيطرى بالعريش لمدة ٨ أسابيع، وذلك تعزيزا للتعاون المستمر والمثمر والفعال مع كليتي الطب البيطري بجامعة قناة السويس وجامعة العريش في مجالات عديدة والتي تنضمن التدريب.

وتشمل عملية التدريب برنامجًا نظريا عبارة عن محاضرات نظرية فى جميع المجالات البيطرية.

كما يشمل البرنامج تدريبًا عمليًّا على (أعمال التحصين - أعمال التقصى الوبائي - الكشف والعلاج بالوحدات البيطرية - قوافل طبية بيطرية - التفتيش والمجازر ).



التفتيش على اللحوم:



وشمل البرنامج التدريبي جولة للتفتيش على اللحوم ومراقبة الأغذية، تحت اشراف مديرية الطب البيطري شمال سيناء ، د عبير حجاب مدير عام المديرية، ود.عمر عبد الفتاح :مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين نبيل الأهتم رئيس قسم التفتيش ، ود.سمر احمد عبد العزيز المنسق العام للجولة .

وقالت الدكتورة عبير حجاب مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م. و توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الشباب و تجهيزهم ل سوق العمل.



وإيمانا من مديرية الطب البيطري بالمحافظة ،بأهمية إعداد جيل من الاطباء البيطريين الذى يتميز بالكفاءة ، الى جانب المساهمة فى صقل خبراتهم.