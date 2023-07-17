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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج “صباح البلد”،  المذاع عبر فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأثنين 17-7-2023

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2485 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2175 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيه.

 

 

الذهب أسعار الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

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