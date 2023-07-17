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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلل في التعرق والتبريد .. تأثير ارتفاع الرطوبة على الجسم

تأثير ارتفاع الرطوبة
تأثير ارتفاع الرطوبة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، معلومات توضيحية عن أسباب الشعور بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات الرطوبه العالية، في ظل الموجة شديدة  الحرارة التي تشهدها البلاد.

لماذا نشعر بارتفاع الحرارة في مناطق الرطوبة العالية؟

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من عملية تبخرالعرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان، حيث عندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الإنسان بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

و️أوضحت هيئة الأرصاد، أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه، ومع زيادة التعرق ووجود الانسان ضمن بخارج المنازل فمن الممكن يصل الجسم الى حالة الجفاف.

وتشهد حالة الطقس، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تمتد لمطلع الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن المرتفع الجوي يظل يؤثر على الطقس، حيث يعمل كمظلة يضغط على عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد في الجو في طبقات قريبة من سطح الأرض، لذا يأتي الشعور بعدم الراحة وإن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس.
ويصاحب ذلك زيادة في فترات سطوح أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس المسيطرة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة المسيطرة على أجواء والطقس في البلاد هذه الفترة تسمى ظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح.

وتحتجز القبة الحرارية الهواء الساخن ذا الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض، تشبه الصوبة الزجاجية، لذلك تعمل القبة الحرارية على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة لزيادة سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ويكون الطقس، حتى نهاية الأسبوع الحالي، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة

لأرصاد الرطوبه هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس

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