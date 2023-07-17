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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة لمدرب الأهلي: البطولات أهم من الأرقام القياسية

احمد شوبير
احمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :"''البطولات أهم من الأرقام القياسية'' شوبير يوجه رسالة لكولر مدرب الأهلي".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفنيللفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.

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