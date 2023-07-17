شوبير يوجه رسالة لمدرب الأهلي: البطولات أهم من الأرقام القياسية

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :"''البطولات أهم من الأرقام القياسية'' شوبير يوجه رسالة لكولر مدرب الأهلي".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفنيللفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.