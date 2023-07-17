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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة .. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مما يزيد شعورنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة، ولذلك طقس الـ 24 ساعة المقبلة، هو طقس شديد الحرارة رطب بمعظم محافظات الجمهورية، خصوصا وأن كافة المحافظات تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة والمناطق الجنوبية الموجودة بجنوب الصعيد تسجل درجات حرارة عظمى بين 44 درجة مئوية لـ45 درجة مئوية خلال فترات النهار، ولكن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس نشعر بنسب الرطوبة كبيرة بالطقس خلال فترات الليل.

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تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة على الجمهورية| فيديو

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نصائح للحماية من ارتفاع حرارة الجو .. هيئة الأرصاد : تجنبوا التعرض للشمس في هذا التوقيت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هدوء سرعات الرياح هو السبب بالشعور بارتفاع نسب الرطوبة مساءا، ولكن فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة نوعا ما بسبب الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة وتكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع وأيضا الرطوبة مستمرة بالارتفاع طوال هذا الأسبوع ليلا ونهارا.
 

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية
وأكد الإعلامية رشا مجدي ، أن جميع دول العالم تمر بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة ، مصحوبةً بارتفاع نسب الرطوبة، مضيفة أن درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:
العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33  - 25
الإسماعيلية 40 - 25
الغردقة 41 -29
أسوان 44 - 30
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 26
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد محافظات درجات حرارة

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