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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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بمكونات بسيطة.. طريقة عمل القشطوطة

صدى البلد

إذا كنت من محبي الوصفات المختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل القشطوطة بطريقة سهلة .

المكونات:
كوب دقيق
نصف كوب سكر 
٤ بيضات كبار الحجم  
ملعقة كبيرة بيكينج باودر 
فانيليا 
رشة ملح
لعمل طبقة الكريمة:-
كوب  كريم شانتية بودرة 
كوب لبن ( حليب) ساقع
لتر لبن (حليب) لتسقية الكيكة

للوجه:-
مربى الحليب او صوص التوفي
كريمة الفستق 
فستق مجروش
فواكه
كريمة اللوتس 
بسكويت اللوتس

طريقة التحضير:


١- نخلط البيض بدرجه حرارة الغرفة  مع السكر والفانيليا جيدا حتي يذوب السكر بالمضرب الكهربائي  علي سرعه متوسطة
حتي يصبح لونه فاتح ويتكاثف الخليط

٢- نخلط المكونات الجافة الدقيق الييكنج بودر ورشة الملح ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من محسن الجيل حسب الرغبة مع الخليط.
تصب في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بقليل من الدقيق 
نصب خليط الكيك وتدخل فرن ساخن علي حرارة ١٨٠ علي الشبكة حتي تنضج 
حوالي ٢٥ الي ٣٠ دقيقه حسب درجه حراره الفرن.
٣- عند خروجها من الفرن  نتركها تبرد  وتسقي باللبن  الساقع ونبدأ بتجهيز الكريمة
نخلط اللبن البارد مع الكريم شانتي ويفيد فوق الكيك بشكل مستوي  وتدخل الثلاجة نصف ساعه قبل اضافه الصوصات المفضلة   كراميل - لوتس أو فواكه  الموسم  وتقطع حسب الرغبة 
ملحوظه  يمكن وضع الكيك علي أرز بلبن ويقدم  مثل الجاهز  وبألف هنا

القشطوطة اللوتس الكيك طريقة عمل القشطوطة كريم شانتيه الفانيليا بيكينج باودر

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