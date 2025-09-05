بيان عاجل من الأرصاد بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية غدا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 205 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: