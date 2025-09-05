أعلن الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"، والتي دعت إليها البرازيل .

ومن المقرر أن تستضيف البرازيل قمة "بريكس" عبر الإنترنت في 8 سبتمبر .

وفي سياق أخر قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: احتمال عقد جولة ثانية من محادثات بوتين وترامب في المستقبل القريب ومن الممكن تنظيم لقاء بوتين وترامب بسرعة كبيرة إذا لزم الأمر.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: مصالح روسيا والولايات المتحدة تتوافق إذا استطاع ترامب المساعدة في التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع في أوكرانيا.

وتابع : رؤية الدول الأوروبية للوضع بشأن أوكرانيا غير بناءة على الإطلاق وكل ما تفعله يعيق بشكل كبير مساعي التوصل إلى تسوية سلمية.

وختم : روسيا لن تُغير وجهتها ذلك سيكون خطأ لقد كانت في الواقع جزءًا من الشرق.