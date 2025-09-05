قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 400 .. ننشر قائمة الجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة المزيفة في مصر

الجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة المزيفة
الجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة المزيفة
عبد العزيز جمال

في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات المتعلقة بجودة التعليم وضمان مصداقية الشهادات التعليمية، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بإعداد قائمة سوداء للكيانات الوهمية التي تزعم زورًا أنها معتمدة وتمنح شهادات رسمية بدون تراخيص قانونية. 

تأتي هذه الإجراءات مع فتح تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2025/2026، والذي بدأ أمس الخميس، في محاولة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع في فخ المؤسسات غير القانونية التي تعمل دون إشراف من المجلس الأعلى للجامعات أو الوزارة.

كيانات وهمية تمنح شهادات غير معتمدة 

جاءت هذه الخطوة في إطار مواجهة حاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي، وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مما يجعل الطلاب وأولياء الأمور فريسة سهلة لها. 

وقد أُعلنت القائمة السوداء لهذه الكيانات على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على الكيانات الوهمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

متابعة ورصد الكيانات الوهمية

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أن لجنة الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة المعنية، لضمان عدم استغلال الطلاب وأولياء الأمور. 

وأضاف أن اللجنة ستوسع دائرة عملها خلال الفترة المقبلة استنادًا إلى التقارير الواردة من هيئة الرقابة والإدارة العامة للمكتب الإعلامي، لضمان متابعة أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص.

وأكد غانم أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لضمان جودة التعليم وحصول الطلاب على شهادات معتمدة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

القائمة السوداء محدثة باستمرار

وأشار غانم إلى أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية وتتحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان بيئة تعليمية سليمة.

وأوضح أن الكيان الوهمي المسمى "أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران Sky Dream" بفروعه المختلفة، يعد كيانًا وهميًا، ولا يعمل بترخيص من وزارة التعليم العالي، وشهادته غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

نشر قائمة المؤسسات المعتمدة للوعي العام

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي نشرت قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر عبر كافة وسائل الإعلام والموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تحديثها بشكل مستمر وفق القرارات الجمهورية وصدور القرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات. وأكد أن ذلك ساهم في تنمية وعي الطلاب وأولياء الأمور بالمؤسسات المصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإدارة مستمرة في رصد المحتوى الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات معتمدة، لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وقد نشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: القائمة السوداء للكيانات الوهمية إضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

