هبوط ثم صعود .. إلى أين تتجه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت بنحو نصف في المئة أو أقل قليلاً، ليصل سعر الذهب في الوقت الحالي إلى 3543.75 دولار، بعد أن كان قريبًا من عتبة 3560 دولار في إغلاق الأمس. 

ويعتبر هذا الانخفاض بمثابة جني أرباح طبيعي يقوم به المستثمرون وصناديق الاستثمار في الذهب، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع المعدن الأصفر مرة أخرى.. فإلى أين يتجه الذهب؟

سعر الذهب اليوم 

ارتفع سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2025، بمتوسط 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، وبلغ سعر عيار 21 نحو 4795 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 38360 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4795 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4110 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38360 جنيهًا

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع ملحوظ في تعاملات الأسواق المحلية والبورصة العالمية، بعد وصول سعر الاوقية إلى مستوى قياسي مدفوعة بتوقعات تراجع اسعار الفائدة الأمريكية.

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، عند مستوي 4.25% و4.50%، وذلك في خامس اجتماع له هذا العام، وهو خامس اجتماع له دون تغيير في أسعار الفائدة منذ بداية تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية 2025.

وجاء قرار التثبيت في الوقت الذى تتزايد فيه ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض أسعار الفائدة، بينما يتمسك جيروم باول رئيس الفيدرالي بالحذر.

توقعات أسعار الذهب 

وفقاً لإيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة، فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي، خصوصًا مع اقتراب حسم الفيدرالي الأمريكي لموقفه بشأن معدل خفض الفائدة في السابع عشر من الشهر الجاري. 

يعتبر هذا القرار محوريًا، حيث قد يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب عالميًا أو يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات في حال تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

الأساس وراء هذه الارتفاعات مرتبط بالاقتصاد العالمي. هناك توقعات بحدوث انخفاض في سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، حيث أصبحت العديد من الدول تتبنى استراتيجية التحفظ على مخزونها من الذهب، بل وزيادة احتياطياتها كنوع من التحوط ضد تراجع قيمة الدولار.

توجهات البنوك المركزية

من بين الدول التي تعزز احتياطياتها من الذهب نجد البنك المركزي البولندي، والبنك المركزي الصيني، والبنك المركزي الروسي. 

هذه البنوك تعمل بشكل فعال على زيادة مخزوناتها من الذهب في مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، وبالخصوص التراجع المتوقع في قيمة الدولار عالميًا.

وبحسب الخبراء والمصرفيين، فإن الأسواق المالية تترقب بشغف ما ستسفر عنه قرارات الفيدرالي الأمريكي وما يمكن أن ينتج عنها من تأثيرات على أسعار الذهب في المستقبل القريب.

