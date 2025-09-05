حبس شخص غَسَلَ 90 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بأسيوط

قررت جهات التحقيق حبس شخص غسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، توصلت إلى قيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات.

يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.