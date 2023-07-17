15 ألف دولار | أب يقتحم بنك بصحبة ابنه في لبنان ..شاهد

أفادت "جمعية صرخة المودعين" اللبنانية بأن شخصا لبنانيا اقتحم مصرفا بصحبة ابنه البالغ من العمر 13 عاما.

وقام المودع اللبناني بتحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكي.



وكتبت الجمعية في تغريدة على موقع التواصل "تويتر": "المودع إدغار عواد يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما".

وعادت مجددا إلى الواجهة في لبنان، ظاهرة اقتحام المصارف التي وضعت يدها على أموال المودعين وجمدتها منذ أشهر عدة.

فقد اقتحم مودع يدعى وليد حجار، منذ أيام، بنك الاعتماد اللبناني في منطقة شحيم بمحافظة جبل لبنان واحتجز الموظفين، بعد أن تقدم مراراً بشكاوى ومطالبات دون جدوى.