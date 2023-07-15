آخر كلام.. نواب حاكم مصرف لبنان يتقدمون باستقالاتهم الاثنين

أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعة، حسموا خيارهم وسيتقدّمون الاثنين المقبل باستقالاتهم إلى مجلس الوزراء.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن وزير المالية سيعيد تكليفهم مرة أخري الى حين تعيين حاكم جديد، على أن يُدرس موضوع الاستقالة في جلسة لمجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، نقلت "الجمهورية"، عن مصادر مالية، قولها إن مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 شارف على الإنجاز وسيُسلّم في غضون أسبوع الى الأمانة العامة لمجلس الوزارء ليوزع على الوزراء لدرسه، تمهيداً لتحديد جلسات متتالية لدرسه وإقراره وإحالته على مجلس النواب.