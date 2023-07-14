عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اجتماع مع اليونيفيل.. لبنان يطالب باحترام وتطبيق كافة القرارات الدولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية  أنه في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل، انعقاد الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السرايا الحكومي، بحضور ممثلين عن رئاسة  مجلس الوزراء ووزارة  الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة اليونيفيل.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية فإن الاجتماع يهدف لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية.

 

كما تم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وقد شدد لبنان على احترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة داعيا" كل الأطراف المعنية لحذو حذوه في هذا المجال.

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

نصر الله: الحدود البرية بين لبنان وفلسطين مرسومة قبل قيام الكيان الغاصب

الأمم المتحدة الجيش اللبناني الخارجية اللبنانية اليونيفيل رئاسة مجلس الوزراء قيادة الجيش اللبناني قيادة الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف أشخاص على الحدود مع لبنان.. فيديو

مأزق جديد للحكومة.. استقالة جماعية لنواب حاكم مصرف لبنان

ترشيحاتنا

‏عقب سيجارة يشعل النيران في أرض بجوار مسجد الحسين الجمالية

تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

ارتكاب هذا الفعل مع زميلتك في العمل يعرضك للغرامة والحبس 5 سنوات

نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. إسرائيل ستتدبر أمرها بدون عدة اسراب طائرات

دولة عربية تستدعي سفيرها في تركيا.. لهذا السبب

‏رئيس مجلس إدارة شركة بترول يقتل طليقته بالتجمع الخامس.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

فيديو

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ