في اجتماع مع اليونيفيل.. لبنان يطالب باحترام وتطبيق كافة القرارات الدولية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنه في إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة باليونيفيل، انعقاد الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك من الطرفين في السرايا الحكومي، بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة اليونيفيل.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية فإن الاجتماع يهدف لبحث افضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان، ومعالجة الثغرات الميدانية.

كما تم الاتفاق على ان يصار الى عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دوري، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وقد شدد لبنان على احترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة داعيا" كل الأطراف المعنية لحذو حذوه في هذا المجال.