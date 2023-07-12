نصر الله: الحدود البرية بين لبنان وفلسطين مرسومة قبل قيام الكيان الغاصب



أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن العدو الصهيوني بدءًا من السنة الماضية رفع سياجًا لضم القسم الشمالي من بلدة الغجر والتي هي أرض لبنانية باعتراف دولي، وما حصل في الآونة الأخيرة أنه أنهى بناء الجدار وحولها إلى منطقة سياحية في ظل سكوت من الأمم المتحدة.

وأضاف في كلمة له : بعض الناس يقولون أن العدو ضم الغجر بسبب الخيم التي أقمناها في الحدود، وهذا غير صحيح، والخيم أضاءت من جديد على كل الوضع عند الحدود.



وتابع : وضعنا خيمة داخل الأراضي اللبنانية، وخيمة داخل خط الانسحاب في مزارع شبعا نحن نقول إنها أرض لبنانية.



واستطرد: عندما ندخل إلى مزارع شبعا فنحن نضع خيمة داخل أرض لبنانية، ونحن لدينا الحرية في أن نعمل ما نريد هناك.



وواصل : لو كان العدو الإسرائيلي كما كان سابقًا، ولبنان يمكن احتلاله بفرقة موسيقية، لكن بكل بساطة قصف الخيمة بل لما كانت لتوضع، لكن الوضع الآن تغير والإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بخطوة ميدانية.

وأردف : لا يمكن السكوت إذا تم التعرض للخيم في مزارع شبعا، والمجاهدون لديهم توجيه للتعامل مع أي تعرض إسرائيلي لهم.

واستكمل: لا يوجد شيء اسمه ترسيم الحدود البرية لأن الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسمة قبل قيام الكيان الغاصب.

وختم : العدو أعاد احتلال بلدة الغجر وهذه أرض لبنانية، بل سيجها ويجري قوانينه هناك، ونحن أصدرنا بيانًا حملنا الجميع المسؤولية، ولكن القوى التي تسمي نفسها سيادية لم يصدر عنها شيء.