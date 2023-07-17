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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

‏اللواء محمد عبد
‏اللواء محمد عبد الله

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت خلال ال ٢٤ ساعه الماضية في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

‏ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون ترخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس – عدد 4 قواعد – 4 مسامير نحاس – 2 مطرقة – 2 عتلة – رافع يدوى – 2 مفتاح – فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وكذا ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب "القطع والسحب" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ".. وبحوزتهما فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار ، وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف وقيامهما بالتصرف فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 13 هاتف محمول - عدد 6 جهاز "تابلت" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

‏وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "دار السلام ، المقطم" لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت  11,500 كيلو جرام - طبنجة - رشاش - بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت - مبلغ مالى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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