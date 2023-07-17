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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات عائلية 2023 فارهة تبدأ من 500 ألف جنيه| صور

سيارات عائلية 2023
سيارات عائلية 2023 فارهة متاحة للبيع

ينتشر داخل سوق السيارات المصري أعداد غير محدودة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، حيث يوجد بها تكنولوجيات وأنظمة متقدمة ومتطورة تساعد سائقها علي القيادة بشكل أمن ، وجاءت تلك التكنولوجيات المتطورة بناء علي العديد من التجارب التي تمت علي هذه الإصدارات وأثبتت فاعليتها خصوصا علي السيارات العائلية التي تنتمي الي فئة الـ SUV .

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- يقدم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، تحتوي علي أنظمة متطورة منها، سيارة تويوتا رش، ساوايست DX3، شيرى تيجو 3 :

1- مرسيدس GLE الـ SUV

تصل سيارة مرسيدس  GLE الـ SUV الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتحتاج الي 8.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج  GLE موديل 2023 عزم دوران 500 نيوتن/مترن وقوة 367 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

مرسيدس GLE الـ SUV العائلية 

سيارة  مرسيدس GLE الـ SUV العائلية تتواجد في السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة يصل سعرها الي 4 مليون و 680 ألف جنيه .

2- فولفو XC90 العائلية

تنتج سيارة فولفو XC90 موديل 2023 قوة 300 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع فولفو XC90 الـ SUV من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 7.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فولفو XC90 الـ SUV موديل 2023

فولفو XC90 الـ SUV موديل 2023 تتوافر بداخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات، تباع الفئة الأولي منهم بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 4 مليون و 250 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 4 مليون و 550 ألف جنيه .

3- شيري تيجو 3 الـ SUV

تستمد شيري تيجو 3 الـ SUV الجديدة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، وتصل سرعة شيري تيجو 3 موديل 2023 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2023 العائلية الصغيرة

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 العائلية الصغيرة بفئة واحدة يصل سعرها بمصر الي 610 ألف جنيه .

4- ساوايست DX3 العائلية

تستخدم سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156حصان، وعزم دوران 225 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود ساوايست DX3 العائلية الي 45 لتر .

سيارة ساوايست DX3 العائلية موديل 2023

سعر الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX3 العائلية موديل 2023 بالسوق المصري يصل الي 575 ألف جنيه .

5- تويوتا رش الـ SUV

تحتاج سيارة تويوتا رش الـ SUV الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتمتلك رش موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 136 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 103 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش الـ SUV موديل 2023

تتواجد سيارة تويوتا رش الـ SUV موديل 2023 بالسوق المحلي المصري بفئتين الأولي تباع بسعر 520 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 550 ألف جنيه .

أنظمة متطورة تويوتا رش ساوايست DX3 شيري تيجو 3 فولفو XC90 العائلية شيري تيجو 3 الـ SUV

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