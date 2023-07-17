سيارات عائلية 2023 فارهة تبدأ من 500 ألف جنيه| صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري أعداد غير محدودة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، حيث يوجد بها تكنولوجيات وأنظمة متقدمة ومتطورة تساعد سائقها علي القيادة بشكل أمن ، وجاءت تلك التكنولوجيات المتطورة بناء علي العديد من التجارب التي تمت علي هذه الإصدارات وأثبتت فاعليتها خصوصا علي السيارات العائلية التي تنتمي الي فئة الـ SUV .

- يقدم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، تحتوي علي أنظمة متطورة منها، سيارة تويوتا رش، ساوايست DX3، شيرى تيجو 3 :

1- مرسيدس GLE الـ SUV

تصل سيارة مرسيدس GLE الـ SUV الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتحتاج الي 8.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج GLE موديل 2023 عزم دوران 500 نيوتن/مترن وقوة 367 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

مرسيدس GLE الـ SUV العائلية

سيارة مرسيدس GLE الـ SUV العائلية تتواجد في السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة يصل سعرها الي 4 مليون و 680 ألف جنيه .

2- فولفو XC90 العائلية

تنتج سيارة فولفو XC90 موديل 2023 قوة 300 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع فولفو XC90 الـ SUV من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 7.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فولفو XC90 الـ SUV موديل 2023

فولفو XC90 الـ SUV موديل 2023 تتوافر بداخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات، تباع الفئة الأولي منهم بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 4 مليون و 250 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 4 مليون و 550 ألف جنيه .

3- شيري تيجو 3 الـ SUV

تستمد شيري تيجو 3 الـ SUV الجديدة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، وتصل سرعة شيري تيجو 3 موديل 2023 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2023 العائلية الصغيرة

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 العائلية الصغيرة بفئة واحدة يصل سعرها بمصر الي 610 ألف جنيه .

4- ساوايست DX3 العائلية

تستخدم سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156حصان، وعزم دوران 225 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود ساوايست DX3 العائلية الي 45 لتر .

سيارة ساوايست DX3 العائلية موديل 2023

سعر الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX3 العائلية موديل 2023 بالسوق المصري يصل الي 575 ألف جنيه .

5- تويوتا رش الـ SUV

تحتاج سيارة تويوتا رش الـ SUV الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتمتلك رش موديل 2023 محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 136 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 103 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش الـ SUV موديل 2023

تتواجد سيارة تويوتا رش الـ SUV موديل 2023 بالسوق المحلي المصري بفئتين الأولي تباع بسعر 520 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 550 ألف جنيه .