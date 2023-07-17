الأول من نوعه بالإسكندرية.. افتتاح فرع توثيق السيارات بمجمع المحاكم في المنشية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، اليوم فرع توثيق السيارات والذي يعد الأول من نوعه بالإسكندرية بقاعة رقم ٢ بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية.

وشهد الافتتاح المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية وزيادة عدد المكاتب قضى تماما على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطن عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمي الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ والمستشارين أقسام الفرع و استفسر ا عن مواعيد العمل به التى هي من الساعة ال٩ ص وحتى ٤ عصرا، كما ثمن الشريف ما تقدمه وزارة العدل من خدمات للتيسير على المواطنين، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل على ما يبذله من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل بأهمية التسهيل على المواطنين.

وأوضح الشريف أن مكتب توثيق سيارات الإسكندرية يختص بتوثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها، ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا النوع من التعامل.