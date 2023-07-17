عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول من نوعه بالإسكندرية.. افتتاح فرع توثيق السيارات بمجمع المحاكم في المنشية

افتتاح فرع توثيق
افتتاح فرع توثيق السيارات بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، اليوم فرع توثيق السيارات والذي يعد الأول من نوعه بالإسكندرية بقاعة رقم ٢ بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية بالمنشية. 

 

وشهد الافتتاح المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

خبير سياحي: الإسكندرية أقدم مقصد مصري يجمع بين الترفيه والثقافة

وأشار المحافظ إلى أن ما حدث في مكاتب الشهر العقاري من تطوير وربطها ببوابة مصر الرقمية وزيادة عدد المكاتب قضى تماما على التكدس وانتظار المواطنين أمام المكاتب لساعات طويلة، وأصبح بإمكان المواطن عمل توكيل أو توثيق أو أي إجراء خلال دقائق دون معاناة، وهذا ما يتفق مع التحول الرقمي الذي بدأت في تطبيقه الحكومة المصرية بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ والمستشارين أقسام الفرع و استفسر ا عن مواعيد العمل به التى هي من الساعة ال٩ ص وحتى ٤ عصرا، كما ثمن الشريف ما تقدمه وزارة العدل من خدمات للتيسير على المواطنين، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل على ما يبذله من جهود كبيرة تعبر عن إيمان وزارة العدل بأهمية التسهيل على المواطنين.

وأوضح الشريف أن مكتب توثيق سيارات الإسكندرية يختص بتوثيق المحررات الخاصة بالمركبات بأنواعها المختلفة أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيها، ويقتصر اختصاص هذا الفرع على ما يقدم إليه من محررات تتعلق بهذا النوع من التعامل.

الاسكندرية التحول الرقمي الحكومة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر العقاري اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوابة مصر الرقمية رئيس الجمهورية رئيس محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

مع احتفاظهم بالمصرية | قرار من الداخلية بالتجنيس الأجنبي لـ 21 مواطنا

السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ