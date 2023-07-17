عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي: الإسكندرية أقدم مقصد مصري يجمع بين الترفيه والثقافة

الإسكندرية
الإسكندرية

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنّ الإسكندرية مدينة موجودة قبل الميلاد بزمن طويل، أنشأها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من 2000 عام، موضحًا أنها أقدم مقصد سياحي في مصر يجمع بين الترفيه والثقافة، لافتا إلى أن الأقصر مدينة قديمة منذ عهد الفراعنة، لكنها ثقافية أكثر من كونها ترفيهية، متابعا أن الحكومة المصرية، طبقت بقوة عناصر السياحة المستدامة في الإسكندرية وسعت إلى تطويرها إدراكًا لأهمية المدينة التاريخية.

txt

تعليم الإسكندرية: تعديل جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

txt

مكتبة الإسكندرية: لدينا مخطوطات يعود عمرها لأكثر من ألف عام

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أهالي الإسكندرية يجمعون بين العديد من الحضارات التي شهدتها أراضيهم مثل الحضارات الرومانية والبطالمة والعثمانيين والأتراك والفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، مؤكدا أن شاطئ الإسكندرية بلا شك من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض.

وتابع، أن جميع المصريين ومواطني الدول العربية والأجنبية يأتون إلى مدينة الإسكندرية لتناول الطعام فيها لما تتميز به من وصفات وطرق طهي مختلفة، مشيرا إلى أن الطعام أحد أدوات القوى الناعمة المهمة للترويج للمدينة، بالإضافة إلى المواقع الأثرية والتاريخية بداية من أبو قير، والسفن الغارقة، مرورا بقلعة قايتباي.

الاسكندرية الإسكندر الأكبر الأقصر الحكومة الحضارات الرومانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ