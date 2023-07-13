مكتبة الإسكندرية: لدينا مخطوطات يعود عمرها لأكثر من ألف عام

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن متحف المخطوطات بالمكتبة يعد أهم متحف ثقافي في مصر، ويحافظ على المخطوطات التي تمت في تاريخ مصر والعرب.

وقال محمد سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فصائية “اكسترا نيوز”، أن بعض المخطوطات يعود عمرها إلى أكثر من 1000 عام، مؤكدا أنه نعمل على الحفاظ عليها.

وتابع رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن أنه عملنا على ترميم المخطوطات والحفاظ البيئي لها.

مخطوطة بيزنطية

وأشار محمد سليمان إلى أن معمل الترميم انشأ في عام 1998، مؤكدا أنه حصلنا على أكبر مشروعات ترميم المخطوطات، وعملنا على ترميم أقدم 100 مخطوطة بيزنطية.