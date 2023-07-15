تعليم الإسكندرية: تعديل جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم انطلاق امتحانات الدور الثاني صباح اليوم السبت الموافق 15 من يوليو 2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي في اللجنة الأولى ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية.

كما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية ، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني النظرية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ومزدوج ) يوم السبت الموافق 29 من يوليو الجاري.

في سياق متصل أوضح مدير المديرية أن امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 22 من يوليو 2023 وتم ترحيل امتحانات يوم الأحد الموافق 23 يوليو ليؤديها الطلاب يوم الخميس الموافق 27 يوليو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو والتي منح فيها السيد رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية للعاملين بالدولة ، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 29 يوليو .

كان ( أبوزيد ) قد عقد اجتماعًا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأمل حسان مدير عام التعليم الفني.

وشدّد ابو زيد في الاجتماع على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، وكذلك متابعة الامتحانات وإرسال تقرير سير الامتحانات غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 .