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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ : التحالف الوطني وحّد منظومة الدعم للأكثر احتياجًا

حسين خضير
حسين خضير

أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلا: إنه وحد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم.

وأكد د.حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، على ضرورة استمرار هذا التحالف في القيام بدوره التنموي، الذي لا غنى عنه فالدور الذي يقوم به التحالف الوطني في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دور حيوي ورئيسي.

ونوه وكيل صحة الشيوخ، إلى الخدمات التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي. 

مشيرا: إنها ضرورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة.

وقال د خضير، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واضحة على مختلف الأصعدة، وأحدثت نوعا من الحراك داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن. 

مشيدا بالدور الهائل الذي يؤديه الرئيس السيسي في دعم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي. قائلا: إن العمل التطوعي أخذ دفعة حقيقية بظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي للنور، وعلى مدى شهور طويلة ماضية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي منظومة الدعم الجمعيات الأهلية محدودي الدخل الرئيس السيسي

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