نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطني ركن مهم في عملية التنمية بالدولة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وركن مهم فى عملية التنمية بالدولة، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن.

ولفت إلى أن هدف التحالف الوطني هو خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التي تطلقها الدولة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين، كما انه يقدم مردودا إيجابيا للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مما يساهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطني أيضا هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن، وظهر ذلك فى العديد من المبادرات والمشروعات التى يقوم بها التحالف الوطنى ونجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة الامر الذي كان يواجه صعوبات كثيرة قبل ذلك.

ولفت إلي أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم العمل الأهلي، وفور اطلاق رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضهم البعض، وهذا أيضا بدوره كان ومازال مطلب ملح لدى كل المواطنين سواء ان كانوا مانحين او ممنوحين، متبرعين أو من متلقي الدعم، حتى يتم حوكمة انفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، مشيرا إلي أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرا يساعد علي تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

وأشار إلي أن التشريع الجديد للتحالف الوطني يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر، ونجح التحالف في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.