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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. فيديو يعرض صورا لضحايا العقارين المنهارين بالقاهرة والبحيرة

ضحية
ضحية

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" سقوط قتلى وجرحى في انهيار عقارين بمحافظتي القاهرة والبحيرة".

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قتلى ومصابون| فيديو جديد لـ انهيار عقار سكني بالبحيرة

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انتشال 8 جثث وسيدة مصابة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار


وظهر في الفيديو عمليات البحث عن المفقودين، ورجال الحماية المدنية يبحثون عن المواطنين أسفل العقار.
وعرضت القناة صور لـ مصابين كانون تحت المباني المنهارة.
 

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار والمكون من 5 طوابق لـ 8 أشخاص ، وأسماء الضحايا هم ..

كل من “محمد ، ع “ و”شهد ، إ “  و”كريمة ، إ “و” روجينا ، م “  و “فاطمة ، ع” و”نسمة ،ع” و”علي ، ج” يبلغ من العمر سنة واحدة ، وتم نقلهم جميعا الي مشرحة مستشفى الدمرداش.

عرضت القناة، تقرير فيديو جديدة بعنوان " قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد بالبحيرة".

وجاء في التقرير أن هناك قصة حزينة، في مدينة رشيد، وأن هناك مبنى انهار وبداخله بعض الأسر، وهناك حالات وفاة وإصابات.

وقال أحد المواطنين، إنه تم إخلاء المنازل المجاورة لـ المبنى المنهار، حتى لا تقع أثناء البحث عن المفقودين من العقار.

وفي نفس السياق قالت سيدة أن السبب في انهيار العقار، هو عمليات بناء كانت تتم في العقار، وأن هذا المبنى كان قديما ولا يتحمل عمليات البناء.

ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى 13 مصابًا بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وحالتي وفاة، وتم نقل المصابين والجثتين إلى مستشفى رشيد العام.

قتلي وجرحي القاهرة سقوط قتلي الحماية المدنية المبنى المنهار مستشفى الدمرداش

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