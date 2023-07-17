ترامب يتلقى ضربة قوية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. تفاصيل

أعطى الأمريكيون أدنى معدلات الموافقة بأثر رجعي لـ دونالد ترامب وريتشارد نيكسون من بين تسعة رؤساء أمريكيين سابقين، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” صدر اليوم الإثنين.

وكان ترامب ونيكسون الرئيسان السابقان الوحيدان اللذين لم يحصلا على معدلات موافقة الأغلبية بأثر رجعي ، حيث حصلا على 46٪ و 32٪ على التوالي.

ووفقا للاستطلاع، ظل جون كينيدي الرئيس السابق الأعلى تصنيفا، حيث حصل على نسبة موافقة 90٪.

وتم إجراء الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة جالوب في الفترة من 1 إلى 22 يونيو، بشكل دوري منذ عام 1990.

وأشارت مؤسسة “جالوب” إلى أن معظم الرؤساء يحسنون بأثر رجعي بمرور الوقت، حيث أن الأرقام الحالية للرؤساء التسعة في الاستطلاع أفضل من الأرقام الأولية بعد الرئاسة بمتوسط سبع نقاط.

كما أن معدلات الموافقة على الوظائف بأثر رجعي أعلى بشكل عام من تلك التي كان فيها الرؤساء في مناصبهم.