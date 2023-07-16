لإنهاء الحرب.. ترامب يكشف عن تهديده لـ بوتين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فإنه ينوي تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، “سأخبر بوتين: إذا لم تقم بإبرام اتفاق، فسنمنحهم الكثير من الأسلحة، أكثر مما حصلوا عليه في أي وقت مضى، إذا توجب علينا فعل ذلك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "سأنهي المسألة في يوم واحد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إنه إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فإنه ينوي إخبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "كفى”، لتشجيعه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب، إنه “بهذه الطريقة أنوي تشجيع زيلينسكي على إنهاء الصراع في أوكرانيا.. أود أن أقول لـ زيلينسكي، كفى… عليك التوصل لاتفاق لانهاء الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد.