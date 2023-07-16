ترامب: بايدن غير قادر على حكم الولايات المتحدة.. والبلاد تشهد أخطر وقت بتاريخها

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، غير قادر علي حكم الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب: “هناك العديد من الأشخاص الأذكياء في العالم الذين يقودون بلدانهم، بما في ذلك، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. يمكنني إعداد قائمة كاملة بالأشخاص، سيكون بوتين ضمنها" .

وأضاف ترامب: “لا يمكن إدراج بايدن في هذه القائمة.. فهو شخص غير كفء".

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: "لدينا رئيس ليس لديه فكرة عما يحدث”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تشهد الآن أخطر وقت في تاريخها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إنه إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فإنه ينوي إخبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "كفى”، لتشجيعه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب، إنه “بهذه الطريقة أنوي تشجيع زيلينسكي على إنهاء الصراع في أوكرانيا.. أود أن أقول لـ زيلينسكي، كفى… عليك التوصل لاتفاق لانهاء الحرب".

وأشار ترامب إلى أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد.