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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. انفجار باب زجاج وسقوط آخر على سيدتين في الصين

انفجار باب زجاج وسقوط
انفجار باب زجاج وسقوط آخر على سيدتين في الصين

وثق مقطع فيديو صادم من نوعه، لحظات انفجار باب زجاجي في وجه امرأة مسنة كانت تحاول دخول أحد المراكز الطبية في مقاطعة جوانجشي بـ الصين

أظهر مقطع الفيديو الذي شاركه الكثيرون ونشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الاثنين، انفجار الجزء الأول من الباب الزجاجي للمركز الطبي في وجه المرأة المسنة بينما تمد يدها لتفتحه. 

تفاصيل 

وبين مقطع الفيديو أيضا سقوط الجزء الثاني من الباب الزجاجي كاملا على رأس طبيبة تعمل بالمركز الصيني مما نتج عنه إصابات للمرأتين لم يُكشف عن حجمها لكن تمت رؤيتهما تصرخان طلبا للمساعدة. 

وفي أعقاب الحادث الغريب، كشف الفيديو كيف هرعت موظفة أخرى في المركز الطبي لمساعدة زميلتها.

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مقطع فيديو فيديو صادم انفجار باب زجاج باب زجاجي مسنة الصين

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