بسبب تدريبات عسكرية.. إيقاف حركة السفن في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، عن إجراء تدريبات عسكرية في الجزء الشرقي من بحر الصين الجنوبي.

وفي هذا الصدد، منعت الصين السفن من الإبحار في تلك المنطقة تجنبا لتعرضها لمخاطر كبيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس الأحد، أن "القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب".

وذكرت وزارة الدفاع أن أسطولًا تابعًا للبحرية، انطلق اليوم؛ ليلتقي مع القوات الروسية في "منطقة محدَّدة سلفًا".

ومن المنتظر، أن تجرى التدريبات على حماية "الأمن في الممرات المائية الإستراتجية".

وفي هذا الصدد، شاركت قوات بحرية وجوية روسية مع قوات صينية في تدريب منفصل هذا الشهر في شانجهاي.

وتسعى بكين وموسكو إلى تعزيز التعاون العسكري منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث أعلن الرئيسان الصيني والروسي شراكة "بلا حدود".