إجلاء السكان وإخلاء المنازل.. خروج قطار عن مساره في أمريكا

ذكرت إدارة شرطة بلدة وايتمارش الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قطار شحن خرج عن مساره شمال فيلادلفيا، مما أدى إلى إجلاء السكان وإخلاءالمنازل القريبة.

وكتبت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي: “تحقق خدمات الطوارئ في وايتمارش في انحراف قطار نورفولك الجنوبي عن مساره في قسم بليموث في بلدة وايتمارش.

زحدثت عمليات إجلاء احترازية في السكان والشركات الأقرب إلى مكان الحادث”.

وقالت الشرطة إنه ليس لديها أسباب لتوقع الحاجة إلى مزيد من عمليات الإجلاء.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات ولا خطر معروف على الجمهور، وفقا للشرطة.

ويعمل ممثلو نورفولك ساوثرن، بالإضافة إلى أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ التابع لإدارة السلامة العامة في مقاطعة مونتجومري في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الشيء الوحيد الذي يتسرب من أي من عربات السكك الحديدية المعنية هو كريات السيليكون التي لا تشكل أي خطر على المجتمع.