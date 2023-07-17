بسبب جهود التحالف.. مصطفى زمزم: 5 ملايين مواطن استفادوا من الخدمات الطبية

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الخير للتنمية"، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن هناك 5 ملايين مواطن مصري استفادوا من الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن هناك جهود يقدمها التحالف من أجل حل مشكلة “قوائم الإنتظار” للمرضي.

وقال مصطفى زمزم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية "الحياة، أن هناك دور رقابي من الدولة على أعضاء التحالف من خلال وزارة التضامن، والجهاز المركزي للمحاسبات، للتفتيش على أنشطة الجمعيات الأهلية.

تقدم للمواطنين

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن اشتراك الجمعيات الأهلية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يساعد على تقديم مزيد من الخدمات التي تقدم للمواطنين.