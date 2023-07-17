مجلس الأمناء: قانون التحالف الوطني يؤسس لشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.. فيديو

قالت نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن قانون التحالف الوطني يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "القانون يضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر.

وأشارت: "وضع فكرة التحالف في إطار تنظيمي ومؤسسي سيجعل التحالف يستمر ويقدم خدمات كثيرة، خاصة أن الأمر كان مكفولا في قانون الجمعيات الأهلية فقط، لكن الآن أصبح هناك قانون منفرد بالتحالف فقط، سيساعد على تمكين التحالف من تنمية قطاعات عدة من المواطنين، من خلال مشروعات تنموية بآلية تنسيق مستمرة وبروتوكولات تعاون من منظمات.

وردت على من يراقب الجمعيات الأهلية داخل التحالف الوطني، قائله: “مراقبة أموال التحالف سيكون هناك مراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهات آخرى وفق مادة قانونية؛ لعدم تعارضه مع الدستور المصري”.



وتابعت: "القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلي التنموي ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما يساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر".